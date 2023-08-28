Москвичка, которую избили на улице, попросила полицейских не приезжать на вызов из-за наркотиков

Избитая москвичка попросила не вызывать полицию из-за наркотиков при себе, об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как стало известно, 23-летнюю Антонину избили и ограбили неизвестные у дома на улице Лухмановской. Там же ее обнаружили прохожие, которые начали звонить в экстренные службы. Однако когда прохожие стали вызывать полицейских, девушка попросила их этого не делать, а позвонить только в скорую помощь. Причина простая — при ней были наркотики.

Впрочем, уговоры Антонине не помогли — вместе с медиками на место приехала полиция, которая проверила ее вещи и нашла в сумочке два пакетика с запрещенными веществами. Девушка объяснила, что купила наркотики у неизвестного лица и планировала их употребить.

В результате, на Антонину завели дело по статье о хранении наркотиков. Вещество у нее изъяли, сейчас она находится под подпиской о невыезде.

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