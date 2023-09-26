Семейный бизнес провалился: мужчину с сыновьями задержали за основание борделя

Житель Красноярска вместе с сыновьями содержал бордель и заставлял девушек оказывать услуги интимного характера. Стражи правопорядка задержали родственников. Об этом сообщает Газета.Ru, ссылаясь на ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Так, в одном из местных массажных салонов предоставляли сексуальные услуги за деньги. Информация о работе заведения дошла до сотрудников полиции. Силовики приехали по указанному адресу и подтвердили, что работницы салона действительно занимались проституцией.

Основателем борделя оказался взрослый мужчина. Он открыл заведение вместе со своими сыновьями 1996 и 2002 годов рождения. Стражи правопорядка уже задержали подозреваемых по данному делу. Оказалось, что объявления о наборе массажисток члены семьи размещали в интернете.

Как передают в ведомстве, организатора отправят под домашний арест, а его подельникам запретят совершать определенные действия. На данный момент специалисты заняты установлением количества вовлеченных в проституцию девушек.

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