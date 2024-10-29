«Семейные разборки»: ребенок в Ангарске мог пострадать не от нападения пантеры

Представитель шапито в Ангарске отрицает обвинения в том, что трехлетний ребенок пострадал от нападения пантеры во время съемки фото. По информации СМИ, цирковое животное чуть не загрызло мальчика, его госпитализировали со рваными ранами головы.

По словам представителя шапито, в тот самый день – в понедельник в цирке не было никаких представлений. Более того, у них в программе даже нет пантер.

«Там просто есть такой момент, что муж с женой разводятся. Что случилось с ребенком, мы пока не можем понять, где он получил такие травмы», – цитирует представителя 360.ru.

По информации источника, друг отца пострадавшего ребенка работает дрессировщиком в цирке.

«Но жена это сделала, потому что муж был вечером в цирке. Просто вечером у друга заехал в цирк с ребенком. И потом все это вылили, что в цирке это произошло. <…> Там семейные разборки, короче, идут», — добавил собеседник.

Отмечается, что администрация шапито подала заявление в прокуратуру. Также известно, что после инцидента возбуждено уголовное дело из-за оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее мы писали о том, как трехлетний ребенок получил травмы в Ангарске.