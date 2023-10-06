Семейная пара напала с вилами и ножом на женщину, которая пыталась найти их ребенка

В Псковской области полиция задержала супругов, которые набросились на сотрудницу ПНД с вилами и ножом после того, как она приехала на поиски пропавшего мальчика. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Жители деревни Новой Пустошкинского района начали переживать из-за пропажи десятилетнего ребенка. Еще летом соседи перестали видеть его. Разобраться в ситуации должны были двое представителей соцзащиты, лейтенант полиции и 42-летняя сотрудница ПНД. Для этого они приехали к месту жительства мальчика.

Во дворе были разбросаны детские вещи и игрушки, а сам дом был заперт. Родители ребенка спрятались в землянке и не могли объяснить сотрудникам, где находится их сын. Тогда семейную пару попросили последовать в отдел полиции, но супруги сказали, что им сначала нужно зайти в дом за документами.

Затем отец мальчика неожиданно схватил вилы, а мать взяла нож. Всем сотрудникам, кроме женщины из ПНД, удалось уберечься от нападения. Ей же нанесли десять ножевых ранений в голову, шею, плечи и руки. Соцзащитники и правоохранитель отогнали супругов палками, и те сразу сбежали в лес.

Потерпевшую отвезли в больницу в тяжелом состоянии, а родителей ребенка задержали вечером рядом с болотом у деревни Кстово. Пара была вооружена незарегистрированным охотничьем ружьем. Поиски мальчика продолжаются.

Ранее мы писали, что в Магнитогорске ограны опеки забрали из семьи шестилетнего ребенка. Отец мальчика полтора года не выпускал его на улицу: он держал сына в квартире без света и вентиляции.