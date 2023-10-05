«Боится света»: ребенка забрали от отца-тирана, который полтора года держал его в полной темноте

В Магнитогорске работники соцслужбы забрали из семьи шестилетнего ребенка, которого отец не выпускал на улицу и держал в темноте. Об этом сообщает Kp.ru.

Мальчик не выходил из дома полтора года. Отца ребенка отправили в психиатрическую больницу на лечение, а самого мальчика забрали из семьи.

Поведение взрослого мужчины было крайне неадекватным. Однажды он разбросал фекалии по всему лифту и попал на записи камер видеонаблюдения. Кроме того, он затапливал съемные квартиры, угрожал женщинам и избивал людей. Соседи выложили в соцсетях пост с жалобой на жителя Магнитогорска, а через некоторое время его нашел участковый. Как оказалось, мужчина запер в квартире женщину и сына.

Полицейские и врачи бригады скорой помощи поехали забирать мать с ребенком. Источник рассказал, что в квартире не было вентиляции, а все окна были заклеены и занавешены.

«Ребенок боится света, когда его включают – начинает плакать», – добавил он.

Отмечается, что мать мальчика когда-то уходила от тирана, однако потом передумала и вернулась к нему, за что получила очередные побои. Сама женщина пытается убедить стражей правопорядка, что у нее с мужчиной была настоящая любовь, а все следы физического насилия – это просто последствия ролевых игр.

Шестилетнего ребенка временно изъяли из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. В пресс-службе министерства социальных отношений области передают, что его мать пока не может исполнять родительские обязанности, по объективным причинам. Однако, несмотря на это, ребенка могут в скором времени вернуть родителям.

Ранее мы писали, что в Саратове судебные приставы изъяли малолетнего мальчика из квартиры, где не было еды и кровати. Ребенка нашли грязным и без одежды.