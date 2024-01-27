Семье 12-летней девочки, которая совершила суицид, потребовалась психологическая помощь

Помощь специалистов потребовалась одной из семей в Башкирии. Родственники не могут прийти в себя после сообщения о том, что 12-летняя девочка совершила суицид, передает издание UFA1.RU.

Детский омбудсмен республики Ольга Панчихина рассказала журналистам, как пережили трагедию мама и бабушка несовершеннолетней. По ее словам, специалисты сейчас работают с ними.

«Сейчас идет следствие, более, чем сказано, не известно. Психологическая помощь оказывается семье, родным и близким. С одноклассниками также ведется работа специалистов», — заявила омбудсмен.

Трагичный случай произошел в башкирском городе Бирск. Школьница, которая хорошо училась и одерживала победы в олимпиадах, вернулась после учебы домой, а потом по какой-то причине наложила на себя руки. В ходе осмотра в комнате подростка обнаружили десять предсмертных записок.