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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 27 января 2024, 09:32
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Хорошо училась, одерживала победы в олимпиадах: 12-летняя школьница покончила с собой

В Башкирии 12-летняя девочка оставил 10 предсмертных записок и покончила с собой.
Хорошо училась, одерживала победы в олимпиадах: 12-летняя школьница покончила с собой

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти 12-летней девочки в Башкирии. Школьница оставила 10 предсмертных записок и наложила на себя руки, передает Telegram-канал Baza.

Трагичный случай произошел в башкирском городе Бирск. Несовершеннолетняя проживала вместе с бабушкой и мамой. Девочка хорошо училась, одерживала победы в олимпиадах. В день гибели она вернулась после учебы домой в хорошем настроении.

Однако, когда шестиклассница осталась дома одна, она по какой-то причине совершила суицид. Мам и бабушка нашли ее на полу в крови. На момент обнаружения девочка еще была жива, однако спасти ее все равно не удалось.

Через некоторое время место случившегося осмотрели полицейские. В комнате у школьницы обнаружили 10 предсмертных записок. Она оставила послания родственникам и друзьям.

Ранее в Саратове девятилетний мальчик покончил с собой перед днем рождения. Труп школьника обнаружили родители.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Baza
Автор:Артем Хохлов
Теги:
суицид
девочка