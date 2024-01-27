Хорошо училась, одерживала победы в олимпиадах: 12-летняя школьница покончила с собой

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти 12-летней девочки в Башкирии. Школьница оставила 10 предсмертных записок и наложила на себя руки, передает Telegram-канал Baza.

Трагичный случай произошел в башкирском городе Бирск. Несовершеннолетняя проживала вместе с бабушкой и мамой. Девочка хорошо училась, одерживала победы в олимпиадах. В день гибели она вернулась после учебы домой в хорошем настроении.

Однако, когда шестиклассница осталась дома одна, она по какой-то причине совершила суицид. Мам и бабушка нашли ее на полу в крови. На момент обнаружения девочка еще была жива, однако спасти ее все равно не удалось.

Через некоторое время место случившегося осмотрели полицейские. В комнате у школьницы обнаружили 10 предсмертных записок. Она оставила послания родственникам и друзьям.

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