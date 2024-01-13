В Свердловской области семь человек подхватили гепатит А после похода в кафе

В Свердловской области семь жителей подхватили гепатит А после посещения кафе. Об этом сообщает «Краснотурьинск LIVE».

Все свердловчане заразились серьезной болезнью после похода в одно и то же заведение. Кафетерий проверил региональный Роспотребнадзор, в результате чего были выявлены серьезные нарушения.

Отмечается, что в кафе отсутствует водопровод и сопроводительные документы к продукции. При этом работники заведения не проходили медицинское обследование и готовили еду в личной одежде.

Все посетители, заразившиеся гепатитом А, на данный момент находятся в инфекционном отделении.

«За заболевшими и контактными лицами установлено медицинское наблюдение, организована вакцинация контактных лиц в очагах», - передают в Роспотребнадзоре.

По информации от источника, заведение закрыли.

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