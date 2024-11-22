Пьяный турист укусил полицейского за ногу

Турист из Санкт-Петербурга приехал в Череповец и был пойман полицейскими за мелкое хулиганство. Он оказал сопротивление и даже укусил одного из сотрудников за ногу. Подробности сообщает ИА Регнум.

По данным источника, все произошло в Вологодской области. 47-летний петербуржец приехал в Череповец полюбоваться городом, выпил и пошел погулять. Во время променада до Музейного дворика он употреблял спиртное и приставал к окружающим, чем привлек внимание правоохранителей, которые находились в машине.

Они заметили, что мужчина нарушает общественный порядок, и решили задержать его, но столкнулись с сопротивлением.

«При задержании за совершение административного правонарушения по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» данный мужчина укусил за икроножную мышцу правой ноги командира отделения 2-го взвода 1-й роты ОБППСП УМВД России по городу Череповцу», — говорится в сообщении.

Сотруднику полиции пришлось обратиться в больницу, где у него обнаружили укушенную рану. По данному инциденту проводится проверка. Отмечается, что в отношении туриста будет возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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