Съели магазинные пельмени: двое детей умерли после ужина в российском городе

В Красноярском крае двое детей в возрасте шести и 13 лет умерли после того, как поели пельменей на ужин. Продукцию они приобрели в местном магазине, сообщает региональный следком.

Многодетная семья проживает в селе Красная Сопка. Родители купили в местном магазине курицу и пельмени, которые решили приготовить на ужин. Утром 21 сентября резко стало плохо их шестилетней дочери и 13-летнему сыну.

Детей с признаками острого отравления увезли в больницу. Медикам не удалось спасти юных пациентов.

После смерти детей от неизвестного вещества следователи возбудили уголовное дело о сбыте продукции, повлекшей смерть потребителей. Виновным грозит до 10 лет колонии.

На данный момент проводится осмотр места происшествия и все необходимые экспертизы. Родители и еще двое детей-погодок находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее на Урале пятилетняя девочка отравилась бледной поганкой и оказалась в больнице в тяжелом состоянии. У малышки отказала печень, и медики решили провести трансплантацию части органа матери.