Села мимо коляски: олимпийская чемпионка упала во время визита к врачу в Москве и повредила спину

Олимпийская чемпионка Лариса Латынин упала во время визита к врачу в Москве. 89-летняя спортсменка повредила спину.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Инцидент произошел 17 июля. По данным издания, спортсменка с весны живет в доме ветеранов сцены. Ее регулярно навещают родные, за Латыниной ухаживает персонал. Последнее время ее мучали боли в спине.

Латынину привезли к врачу, а после осмотра спортсменка села мимо коляски, на которой передвигалась, и очутилась на полу. Ей оказали помощь, обошлось без госпитализации.

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