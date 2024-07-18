Опубликовано 18 июля 2024, 18:41
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Села мимо коляски: олимпийская чемпионка упала во время визита к врачу в Москве и повредила спину
Олимпийская чемпионка Латынина села мимо коляски и повредила спину у врача.
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Олимпийская чемпионка Лариса Латынин упала во время визита к врачу в Москве. 89-летняя спортсменка повредила спину.
Подробности приводит сайт mk.ru.
Инцидент произошел 17 июля. По данным издания, спортсменка с весны живет в доме ветеранов сцены. Ее регулярно навещают родные, за Латыниной ухаживает персонал. Последнее время ее мучали боли в спине.
Латынину привезли к врачу, а после осмотра спортсменка села мимо коляски, на которой передвигалась, и очутилась на полу. Ей оказали помощь, обошлось без госпитализации.
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