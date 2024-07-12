«50 минут не двигались ноги»: Диана Арбенина упала и сломала отростки позвоночника

50-летняя певица Диана Арбенина рассказала, что в 2023 году упала и сломала отростки позвоночника. Теперь артистка говорит, что самое главное – дееспособность, а ее мечта – «чтобы организм не сбоил и дальше продолжал обслуживать».

Подробностями она поделилась в интервью изданию Snob.

У 50-летней Арбениной интересовались, «чего хочется и о чем мечтается». Артистка ответила: «Сейчас, когда все восстановилось, я говорю, что самое главное — это пресловутая дееспособность, возможность осознавать и действовать».

Вспоминая падение в прошлом году, Арбенина рассказала, что шла в музыкальную школу на выпускной концерт детей и несла черешню бас-гитаристу. Внезапно певица слетела с лестницы. Она лежала на диване и ждала врачей, Арбенина чувствовала боль.

«50 минут у меня не двигались ноги», - вспомнила знаменитость.

Арбенина говорит, что до сих пор думает, будто бессмертна, несмотря на похороны отца два года назад и многолетнего директора группы «Ночные снайперы» Ларисы Пальцевой.

«Я не верю в то, что умру», - говорит звезда.

Говоря о прошлом, Арбенина призналась: она туда не хочет. «Я там была несчастна, а сейчас я счастливый человек», - поделилась артистка.

Ранее певица рассказала о смерти отца ее детей.