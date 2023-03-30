Съел памперс и умер: в Волоколамске мужчина питался не только едой

В Волоколамске 54-летний пациент психиатрической больницы умер, по предварительной версии, от острой сердечной недостаточности, при вскрытии в его гортани обнаружили памперс. Об этом сообщается на сайте mk.ru.

Отмечается, что мужчина страдал нарушением восприятия. Простыми словами, он не понимал, что можно есть, а что нельзя.

По словам медицинского персонала психиатрической больницы, изо рта этого пациента множество раз вынимали куски одежды и постельного белья. Кроме этого, он страдал недержанием, поэтому постоянно находился в подгузниках.

Подчеркивается, что у мужчины было множество психических заболеваний, а в молодости он несколько раз был осужден за кражу.

Ранее мы писали о том, что 63-летний житель Выборгского района Санкт-Петербурга решил провести время в баре, но вернулся оттуда в машине скорой помощи.

Отмечается, что дедушка хотел отдохнуть в баре, но внезапно там началась потасовка. Во время драки мужчина упал и ударился головой о стол. Персонал заведения заметил следы крови и вызвал скорую помощь. Пенсионера госпитализировали в тяжелом состоянии, врачи выявили поражение головного мозга.