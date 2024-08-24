Сел на деревья: самолет Ан-2 с музыкантами кавер-группы «Монако джем» совершил жесткую посадку в Якутии

Следовавший в Якутск пассажирский самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в лесу в пяти километрах от поселка Солнечный. На борту находились музыкантами московской кавер-группы «Монако джем», известные своим участием в шоу «Голос».

По предварительным данным у воздушного судна отказал двигатель, поэтому пилот принял решения садиться буквально на деревья. Всего на борту находились 11 человек – 8 пассажиров и три члена экипажа. Никто из них не пострадал.

Как пишет Telegram-канал Baza, музыканты возвращались после выступления на корпоративе. После инцидента их должны доставить в Якутск на лодке.

Ранее в США два самолета едва не столкнулись в небе: один из них садился, другой взлетал. Происшествие предотвратил пилот, который смог уйти в маневр. Инцидент произошел 8 июля в Нью-Йорке.