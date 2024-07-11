И ТАКОЕ БЫВАЕТ
Опубликовано 11 июля 2024, 16:37
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Один взлетал, другой садился: два самолета едва не столкнулись в небе из-за ошибки диспетчера

В США пилот предотвратил столкновение самолетов в небе после ошибки диспетчера.
Один взлетал, другой садился: два самолета едва не столкнулись в небе из-за ошибки диспетчера

© Freepik

В США два самолета едва не столкнулись в небе: один из них садился, другой взлетал. Происшествие предотвратил пилот, который смог уйти в маневр.

Видео инцидента, произошедшего 8 июля в Нью-Йорке, приводит Telegram-канал Baza.

На кадрах заметно, что маршруты самолетов пересекались. Как оказалось, диспетчер разрешил самолету взлетать с той полосы, куда садился другой борт.

Пилот заметил взлетающее воздушное судно и совершил маневр. Отмечается, что самолеты оказались на расстоянии примерно 220 метров друг от друга.

Федеральное управление гражданской авиации занялось расследованием инцидента.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково пилотов попытались ослепить лазером зеленого цвета. Это произошло с бортом, летевшим из Минска в Москву.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Baza
Автор:Лилия Караева
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