Съел крокодил: появились ужасающие подробности гибели украинского радиоведущего

Проживавший в Австралии украинский радиоведущий Роман Бутчаски умер в результате нападения крокодила во время рыбалки. К такому выводу пришли судебно-медицинские эксперты спустя два года после его исчезновения, сообщает Daily Mail.

Бутчаски пропал без вести в ноябре 2023 года. В день исчезновения журналист рыбачил в удалённой части Северного Квинсленда. Известно, что там водится очень много крокодилов. Возле водоема была найдена его машина, одна из рыболовных удочек и несколько личных вещей.

Спустя несколько дней начались поиски Бутчаски, но они ни к чему не привели. На месте, где рыбачил радиоведущий, обнаружили двух крокодилов, один из них был длиной 2,5−3 метра.

Судмедэксперты считают, что-либо на радиоведущего напал крокодил, либо он упал в воду и утонул или мог пострадать из-за внезапных проблем со здоровьем во время рыбалки.

