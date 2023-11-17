«Секундное помутнение»: схватившая за волосы девочку воспитатель детсада объяснила свой поступок

Воспитательница из Красноярска рассказала, что после видео, на котором она схватила двухлетнюю девочку за волосы, ей поступают угрозы. 25-летняя девушка объясняет случившееся «секундным помутнением». Об этом сообщает «7 канал Красноярск».

По данным источника, молодую воспитательницу уволили по статье. Журналисты связались с ней, чтобы узнать подробности инцидента. Напомним, что разговоры об этом начались, когда в одном из Telegram-каналов появились кадры, на которых воспитательница грубо берет девочку за волосы и тянет.

Девушка отметила, что всегда получала только положительные отзывы от родителей и детей, у руководства тоже не было претензий к ее работе. Она никогда не поднимала руку на воспитанников и даже не повышала на них голос. Что произошло тогда, она до сих пор не может понять.

«Как будто секундное помутнение. В свою защиту, хочу сказать, что я остановилась не из-за того, что увидела, как меня снимают, а из логических рассуждений и осознания того, что я сделала», – объяснила педагог.

Отмечается, что девушка извинилась не только перед родителями того самого ребенка, но и перед родителями, чьи дети посещают детский сад. Более того, у самой воспитательницы тоже есть ребенок. Сейчас педагог занимается поиском новой работы. Она жалуется на то, что после инцидента в ее адрес поступают угрозы.

Ранее мы писали о том, что в Южно-Сахалинске женщина заявила, что воспитательница детского сада избила ее сына. Мать заметила на шее мальчика кровоподтеки и забила тревогу.