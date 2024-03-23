«Секунда на размышление»: зритель рассказал, как ему удалось спасти людей в теракте в «Крокус Сити Холле»

Зритель, который спас десятки людей во время теракта в «Крокус Сити Холле», обезвредив одного из террористов, выжил и рассказал, как удалось совершить подвиг. Мужчина, представившийся Михаилом, поделился подробностями произошедшего с телеканалом «Россия 24».

По словам зрителя, в момент атаки он находился в бельэтаже вместе с супругой. Мужчина признался, что он быстро принял решение о нападении.

«Террорист вышел за перегородкой. Я взглянул на супругу и понял, что увидел в ее глазах дикий ужас и понял, что я должен что-то делать. <…> Он стал перезаряжать оружие. У меня была секунда на размышление», — поделился спасший людей зритель.

Мужчина признался, что решил воспользоваться моментом, когда террорист перезаряжал оружие.

«Я оттолкнул жену, а сам обежал его слева, схватился левой рукой за автомат и потянул вниз, а правой рукой стал наносить ему удары по голове. Он стал опускаться вниз, я его левой рукой перехватил за шею и также продолжал наносить удары», — рассказал мужчина.

Кроме того, к мужчине на помощь прибежал другой зритель, который нанес преступнику несколько ударов. После этого мужчине с женой и другим зрителям удалось выбежать из зала.

Напомним, недавно появилась информация, что один из зрителей концерта в «Крокус Сити Холле» помог спастись десяткам человек, напав на террориста и обезвредив его. Однако не было известно, удалось ли мужчине спастись самому.

Накануне вечером, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске перед началом концерта рок-группы «Пикник» произошел теракт. Злоумышленники проникли в здание с оружием и открыли стрельбу. По предварительным данным, в результате случившегося пострадало более 180 человек.

Ранее мы писали о том, что оператор, снимавший концерт в «Крокус Сити Холле», рассказал, как съемочной группе удалось спастись от теракта.