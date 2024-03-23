«Это спасло нас»: как съемочной группе удалось выбежать из захваченного террористами «Крокуса»

По словам оператора Ивана Поморина, который должен был снимать концерт группы «Пикник» в «Крокусе», съемочной команде удалось спастись от теракта благодаря гарнитурам. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Так, съемкой концерта должны были заниматься 17 человек. Один из операторов стоял рядом со входом в зал. Когда команда настроила 15 камер, он услышал звуки выстрелов и с помощью гарнитуры передал эту информацию Ивану Поморину. Тот, в свою очередь, приказал группе бросить всю технику и бежать из концертного зала.

«И это спасло нас. Мы попали в первую волну эвакуации. Когда еще не началась самая давка», – прокомментировал мужчина.

Однако двум девушкам из съемочной команды повезло меньше. Они попали в давку из-за того, что в момент начала стрельбы находились на балконе.

«Зал так устроен. Он воронкой устроен. Единственный выход был со (стороны, прим. ред.) сцены. Можно было налево или направо идти», – пояснил Поморин.

Ранее мы писали, что зритель концерта в «Крокусе» совершил нападение на одного из террористов и спас десятки людей.