В Саратовской области педофил руководил прокладкой водопровода прямо из колонии

Отбывающий наказание за педофилию заключенный смог выиграть тендер на проведение водопровода в Саратовской области. Всеми работами он руководил удаленно — прямо из колонии.

Как пишет Baza, в 2024 году администрация Терсинского муниципального образования получила от регионального правительства 8,7 млн рублей на постройку водоснабжающих коммуникаций. По итогам аукциона был заключен контракт с подрядчиком — притом его представитель, назначенный также ответственным за проведение работ, по странной случайности оказался однофамильцем чиновницы, курирующей проект.

Ни директор фирмы, ни его представитель на строительных работах не появлялись. Источники Baza рассказывают, что сотрудники общались с последним исключительно по телефону.

Как удалось выяснить впоследствии, мужчина, названный представителем подрядчика, отбывает 17-летний срок в исправительном учреждении — в 2023 году его осудили за изнасилование несовершеннолетней дочери его первой жены. «Однофамилица» из администрации района оказалась его второй супругой.

В настоящий момент глава района, в который входит Терсинское муниципальное образование, подал в отставку. Есть версия, что он был вынужден был это сделать из-за скандала с водопроводом.

Ранее мы писали о том, что директора крупной букмекерской конторы задержали за взятку в 50 млн рублей.