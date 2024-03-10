«Сейчас стараюсь держаться»: нос девушки-промоутера, избитой клиентом бара, не подлежит восстановлению

Жительница Челябинска, работающая промоутером в одном из баров города, получила тяжелую травму. Девушке сломал нос агрессивный мужчина, который хотел попасть в заведение. Удар оказался настолько сильным, что пострадавшей придется делать пластическую операцию, передает Газета.Ru.

Девушка рассказала журналистам, что после обращения в травмпункт она узнала страшную новость: сломанный нос не подлежит восстановлению. Собрать его уже не представляется возможным, только если обращаться за дорогостоящей помощью к пластическим хирургам.

«Сейчас стараюсь держаться. Ищу хирурга, который сможет мне помочь восстановить нос. Сегодня еду на МРТ, потому что голова очень сильно болит, не проходит, я на обезболивающих сижу», — поделилась ощущениями хостес.

Также пострадавшая девушка заявила, что хотела бы максимально строго наказания для обидчика. В настоящий мужчина на свободе, его поиском занимаются стражи порядка.

Ранее петербурженка обнаружила в сдаваемой квартире сильно избитую девушку. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции.