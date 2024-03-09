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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 09 марта 2024, 11:19
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Девочка воспитывается в благополучной семье: школьница покурила вейп и чуть не захлебнулась рвотными массами

Юную петербурженку из благополучной семьи госпитализировали с рвотой после вейпа.
Девочка воспитывается в благополучной семье: школьница покурила вейп и чуть не захлебнулась рвотными массами

© Freepik

Девятикласснице из Северной столицы потребовалась экстренная медицинская помощь. Девочку обнаружили в тяжелом состоянии: она лежала в собственных рвотных массах, а поблизости был вейп, передает 78.ru.

Несовершеннолетней стало плохо в квартире на улице Оптиков. Когда школьницу обнаружили, то она уже была в тяжелом состоянии. Судя по всему, ей стало плохо из-за курения вейпа, который лежал неподалеку.

В итоге девочку доставили в больницу с острым отравлением. В настоящий момент юной пациентке оказывается необходимая медицинская помощь.

Детали случившегося пока не раскрываются. На данный момент лишь известно, что девятиклассница воспитывается в полной и благополучной семье, на учете в ПДН она не состоит.

Ранее в Волгограде школьница получила перелом позвоночника в резко затормозившем лифте. Девочка спускалась в кабине с 13-го этажа.

Источник фото:Freepik
Источник:78.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
девочка
больница
отравление