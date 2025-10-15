Сейчас он питается только супами: двухлетний мальчик выпил жидкость из детского набора для опытов и сжег пищевод

В Санкт-Петербурге малыш стал инвалидом из-за детского набора для опытов. Двухлетний мальчик сжег себе пищевод и теперь может питаться только супами, передает Telegram-канал URA.RU.

Мама пострадавшего ребенка рассказала журналистам об этой истории. По ее словам, набор юного химика подарили ее дочери в 2023 году. Во время проведения опыта яркая колба привлекла внимание мальчика — он выпил из нее и сразу же почувствовал себя плохо.

После госпитализации малыш пролежал в реанимации пять дней. В злополучной пробирке оказалась 13% щелочь второго класса опасности. Спустя два года ребенок вынужден придерживаться определенных правил, чтобы жить.

В прокуратуре сообщили об обнаружении нарушений в детском наборе. Мама мальчика намерена идти с этой информацией в суд. Компания-производитель, в свою очередь, готова идти со встречным иском, так как считает всю информацию недостоверной.

Ранее в Москве девочка попала в больницу с сильнейшим ожогом пищевода. Она отпила из бутылки, в которую уборщица перелила химические средства.