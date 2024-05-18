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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 18 мая 2024, 12:05
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Сейчас его ищу полицейские: грабитель совершил дерзкий налет на отделение банка и избил женщину

В Москве разыскивают грабителя, который совершил налет на банк и избил женщину.
Сейчас его ищу полицейские: грабитель совершил дерзкий налет на отделение банка и избил женщину

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов Москве разыскивают мужчину, который совершил разбойное нападение на отделение банка. В результате преступленных действий злоумышленника пострадала сотрудница кредитного учреждения, передает РЕН ТВ.

Нападению подверглось отделение банка на улице Генерала Кузнецова. Мужчина с маской на лице ворвался в здание, избил сотрудницу, а после оказался у кассы.

Через некоторое время налетчик скрылся. Его действия зафиксировала камера видеонаблюдения. Из кассы, к слову, ничего не пропало. Ущерб банку в результате разбойного нападения не нанесен.

Злоумышленник, совершивший налет, сейчас находится в бегах. Стражи порядка организовали ряд мероприятий, направленных на поиск грабителя.

Ранее в Москве грабители заставили бизнесмена извиняться на камеру. Мужчине пришлось просить прощения перед любовницей.

Источник фото:Freepik
Источник:РЕН ТВ
Автор:Артем Хохлов
Теги:
ограбление
банк
избиение