Сейчас его ищу полицейские: грабитель совершил дерзкий налет на отделение банка и избил женщину

Сотрудники правоохранительных органов Москве разыскивают мужчину, который совершил разбойное нападение на отделение банка. В результате преступленных действий злоумышленника пострадала сотрудница кредитного учреждения, передает РЕН ТВ.

Нападению подверглось отделение банка на улице Генерала Кузнецова. Мужчина с маской на лице ворвался в здание, избил сотрудницу, а после оказался у кассы.

Через некоторое время налетчик скрылся. Его действия зафиксировала камера видеонаблюдения. Из кассы, к слову, ничего не пропало. Ущерб банку в результате разбойного нападения не нанесен.

Злоумышленник, совершивший налет, сейчас находится в бегах. Стражи порядка организовали ряд мероприятий, направленных на поиск грабителя.

Ранее в Москве грабители заставили бизнесмена извиняться на камеру. Мужчине пришлось просить прощения перед любовницей.