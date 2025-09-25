«Сегодня корона прощается со своей королевой»: 16-летнюю звезду конкурсов красоты нашли мертвой в заброшке

Юная королева красоты Габриэлли Морейра погибла при невыясненных обстоятельствах в Бразилии. Бездыханное тело 16-летней девушки нашли в недостроенном здании.

О трагичном случае написало издание El Tiempo. Журналисты сообщили, что Габриэлли обнаружили в ужасном состоянии: на теле были синяки, а на подбородке — кровавое пятно. Рядом с трупом девушки лежали две бутылки водки.

По предварительной информации, незадолго до гибели участница конкурсов красоты развлекалась вместе с друзьями в баре. Каким образом после этого Морейра оказалась в заброшке, пока не известно.

«Твоя улыбка, твоя радость и твое сияние оживляли наши вечеринки, и мы всегда будем вспоминать тебя с теплотой. Сегодня корона прощается со своей королевой, но ее правление навсегда останется в памяти и сердцах всех, кому выпала честь жить с ней», — написали организаторы конкурса «Король и Королева кукурузы», победительницей которого стала Габриэлли.

