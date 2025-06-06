Сегодня изберут меру пересечения: вменяемая редактору Ura.Ru Аллаярову статья не предполагает ареста

Редактора Ura.Ru Дениса Аллаярова обвинили в даче взятки должностному лицу. Сегодня должно состояться судебное заседание, на котором фигуранту дела изберут меру пресечения. Адвокат Константин Акулич в беседе с уральским интернет-агентством заявил, что вменяемая журналисту статья не предполагает ареста. Таким образом, он должен будет избежать отправки в СИЗО.

По словам специалиста в области права, для Аллаярова, исходя из деталей производства, могут избрать менее суровую меру пресечения, чем арест, на время следствия. То же самое касается и наказания, если вина журналиста будет установлена.

Вчера, 5 июня, силовики наведались с обысками в редакцию Ura.Ru. Кроме того, они пришли домой к Аллаярову. Сначала редактор проходил как свидетель по делу об утечке данных из полиции, однако потом ему было предъявлено обвинение в даче взятки.

Ранее сообщалось, что журналиста Ura.Ru мог оговорить его дядя, который является должностным лицом в органах. По информации уральского СМИ, он мог сделать это, чтобы смягчить себе участь.