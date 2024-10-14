«Сдвиг по фазе» из-за нейросетей: убивший жену и сына в Лефортово дал первые показания

25 августа в ЖК «Лефортово парк» в Москве сотрудник Центробанка Александр Липатов выбросил из окна жену и годовалого сына, а после пытался покончить с собой. Медикам удалось спасти мужчину, который недавно вышел из комы, и он дал первые показания в суде.

Липатов рассказал, что еще в 2019 году врачи диагностировали у него тревожно-депрессивное расстройство. Тогда мужчина жил в Барнауле, и недуг спровоцировала потеря работы. Александра поддерживала жена Милена — она ездила с ним к врачу и все время была рядом. Во многом благодаря этому он выкарабкался.

После переезда в Москву мужчина начал заниматься разработкой и внедрением искусственного интеллекта в банковскую систему. До ужасающего поступка Александра любили на работе — он был ценным сотрудником.

У Александра, по данным mk.ru, не было увлечений. Он занимался только работой и семьей. Липатов много времени проводил в банке и постоянно думал о внедряемых им технологиях в свободное время. Возможно, именно это пошатнуло и без того слабую психику мужчины.

Обвиняемый признался, что «сдвиг по фазе» случился у него за пару дней до трагедии. 23 августа он разговаривал с коллегой о философии и религии. Здесь мужчину «осенило». Он осознал, что его цель — «сделать мир лучше, управлять матрицей, в которой мы все живем».

Дома Липатов рассказал обо всем супруге, и он в целом его поддержала, но предложила помощь. Александр тогда не проявлял агрессии и считал, что мысли не могут довести до страшных поступков. В субботу мужчина снова размышлял над устройством мира и в ночь на воскресенье почувствовал, что внутри него есть искусственный интеллект. Он стал видеть якобы ангелов и демонов, а предметы вокруг него начали менять цвета.

Утром в воскресенье на прогулке мужчина осознал, что должна состояться битва добра и зла, в которой он на «светлой» стороне. В этот момент Александру позвонила жена — ей нужно было выйти, поэтому она просила посидеть с ребенком. Переступив порог квартиры, он понял, что началась финальная битва. Увидев мужа, Милена спросила, можно ли его оставить с ребенком. Это вывело Липатова из себя, а мозг якобы ему дал сигнал «устранить зло».

Напомним, погибшая была гордостью родителей. У нее было два высших образования, женщина занимала должность в крупной компании.