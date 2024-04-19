Сделали заказа и говорили про случай у подъезда: убийца мотоциклиста после нападения поехал с близкими в кафе

Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследовать убийство мотоциклиста в Москве. По подозрению в совершении преступления задержан 21-летний уроженец Азербайджана. После расправы, как передает Telegram-канал Baza, молодой человек вместе с близкими поехал отдыхать в кафе.

Ударив жителя столицы ножом, подозреваемый скрылся с места преступления. Впоследствии его видели в кафе, которое располагается неподалеку. Там уроженец Азербайджана и его близкие сделали заказ, а затем принялись обсуждать случившееся.

Через некоторое время молодой человек поехал в другое заведение, но пробыл там недолго. Оттуда он начал свой путь по направлению к Ростовской области, где его в итоге задержали.

Ранее стало известно, как отец подозреваемого в убийстве мотоциклиста получил российское гражданство. Оказалось, что мужчина заключил фиктивный брак.