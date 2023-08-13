Сделали все, чтобы не смог навредить живым людям: в одной из деревень нашли останки ребенка-вампира

Археологи во время раскопок обнаружили весьма необычное захоронение. В земле они нашли останки мальчика пяти-семи лет. На ноге ребенка висел замок, который не дал бы ему выбраться из могилы. Об этом сообщает Daily Mail.

Захоронение было сделано в XVII веке на территории польской деревни. Интересно, что мальчик лежал лицом вниз.

По предположению археолога Дариуша Полиньского, эта находка является примером «антивампирической практики», возникшей в народных верованиях. Так, по древним традициям, тело клали вниз лицом, чтобы «вампир» вгрызался в землю и не мог навредить живым людям.

А вот замок на ноге – это символ завершения этапа жизни. Он предназначался для защиты от возвращения умершего.

Более того, рядом с ребенком нашли фрагменты других рыхлых останков, которые могут принадлежать детям.

Примечательно, что год назад примерно в этом же месте обнаружили другую не менее пугающую могилу. Археологи тогда нашли тело женщины с похожим замком на ноге. На ее шее лежал заточенный серп.

При этом вопрос, могли ли этих «вампиров» зарыть заживо, пока остается без ответа.

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