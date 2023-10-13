Сделали укол: впавший в кому студент в парке аттракционов дрался с врачами

Работник парка аттракционов в Москве, где 18-летний москвич впал в кому после катания на самой страшной горке, заявил, что он был без сознания через 90 секунд после пуска. Известно, что как только медики привели его в чувства, парень стал драться с врачами.

Подробности привел сайт mk.ru.

Молодой человек был в парке с матерью и пятилетней сестрой. Перед уходом он захотел прокатиться на «Полете в тоннеле». Юношу надежно зафиксировали.

Когда «Паровоз» отправился, все стали кричать. Работник парка отметил, что через 90 секунд юноша был без сознания.

Ему вызвали местного врача. Через 5 минут приехала скорая. Как только парня привели в чувство, он начал драться. Ему сделали укол и доставили в больницу.

Матери объяснили такое поведение тем, что у молодого человека было состояние сопора. По словам женщины, ее сын абсолютно здоров и не имел проблем с сердцем.

Ранее мы писали о происшествии подробнее. Отметим, что в парке заявили об исправности аттракциона. Первоначальное состояние юноши не вызывало нареканий.