Сделали укол: впавший в кому студент в парке аттракционов дрался с врачами
Впавший в кому после катания на аттракционе студент в Москве дрался с врачами.
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Работник парка аттракционов в Москве, где 18-летний москвич впал в кому после катания на самой страшной горке, заявил, что он был без сознания через 90 секунд после пуска. Известно, что как только медики привели его в чувства, парень стал драться с врачами.
Подробности привел сайт mk.ru.
Молодой человек был в парке с матерью и пятилетней сестрой. Перед уходом он захотел прокатиться на «Полете в тоннеле». Юношу надежно зафиксировали.
Когда «Паровоз» отправился, все стали кричать. Работник парка отметил, что через 90 секунд юноша был без сознания.
Ему вызвали местного врача. Через 5 минут приехала скорая. Как только парня привели в чувство, он начал драться. Ему сделали укол и доставили в больницу.
Матери объяснили такое поведение тем, что у молодого человека было состояние сопора. По словам женщины, ее сын абсолютно здоров и не имел проблем с сердцем.
Ранее мы писали о происшествии подробнее. Отметим, что в парке заявили об исправности аттракциона. Первоначальное состояние юноши не вызывало нареканий.