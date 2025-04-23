Сделала пару глотков и почувствовала странный вкус: женщина с дочкой выпили антисептик вместо коктейля в кафе

Жительница Уфы написала заявление в полицию после похода в кафе. Она и ее дочь выпили антисептик вместо коктейля. Бармен по ошибке добавил его в напиток, передает Telegram-канал Mash Batash.

Мать и дочь пришли в заведение на улице Менделеева. Там 11-летняя девочка заказала коктейль «Ромашка-маракуйя». Когда напиток принесли, школьница сделала пару глотков и почувствовала странный вкус.

Поле этого коктейль попробовала мама. В итоге матери и дочери стало плохо — им потребовалась медицинская помощь. В ходе выяснения обстоятельства случившегося стало известно, что произошла ошибка и гости выпили антисептик. Журналисты попытались связаться с руководством кафе, однако там не стали комментировать инцидент.

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