Классный руководитель заметил, что девочка постоянно «отключается»: школьница впала в кому во время урока

В Нижегородской области врачи оказывают необходимую помощь ученице восьмого класса, которая впала в кому. Девочка почувствовала себя плохо на уроке, передает NewsNN.

По информации журналистов, на состояние несовершеннолетней ученицы обратил внимание классный руководитель. Он заметил, как девочка постоянно «отключается». В итоге это закончилось тем, что школьница впала в кому. Попытки привести ее в чувства не увенчались успехом. За восьмиклассницей приехали врачи скорой помощи.

В больнице медики выяснили, что юная пациентка отравилась неизвестным веществом. О каком именно веществе идет речь, станет известно после проведения химико-токсикологической экспертизы.

Отравившаяся восьмиклассница состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, а на ее мать неоднократно составляли протоколы о невыполении родительских обязанностей.

Ранее стендап-комик Чермен Качмазов признался, что пережил три дня комы. Он лишился сознания после серьезного ДТП.