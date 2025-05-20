Сделала инвалидом: подушка безопасности пробила сонную артерию россиянину на Филиппинах

Семья гражданина России, который попал в ДТП на Филиппинах и стал инвалидом, готовит иск к компании Honda. Близкие намерены отсудить у автопроизводителя, на чьем авто мужчина попал в аварию, компенсацию за многомиллионное лечение. Сейчас турист по-прежнему находится на острове, так как вернуться на родину возможности нет, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Россиянин за рулем Honda столкнулся с другим авто в феврале текущего года. Подушка безопасности «хонды» пробила сонную артерию водителю, в результате чего он стал инвалидом. По словам близких туриста, из подушки вылетела какая-то железная деталь.

После аварии представители автопроизводителя предлагали забрать машину на экспертизу. Однако она является вещдоком в деле о ДТП, поэтому такой возможности пока нет. Семья пострадавшего россиянина, которой выставили счет на 8 млн рублей за лечение, намерена судиться с компанией. Она хочет попытаться закрыть эту сумму и по возможности компенсировать стоимость перелета в РФ, за который надо отдать 1,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Турции массажист из Москвы пережил клиническую смерть. Он пострадал после прыжка с пирса.