Сделал замечание и получил по голове: в Петербурге мужчины подрались из-за собачьих фекалий

В Санкт-Петербурге мужчина увидел, как житель выгуливал свою собаку. Животное сходило в туалет на газон, и прохожий попросил хозяина убрать за своим питомцем, но в ответ получил удар по голове. Об этом сообщает издание Фонтанка.

По предварительной версии, ударом ему сбило шапку. Тогда он якобы ударил пакетом с продуктами оппонента и сломал тому наушники. В Сети шутят, что драка произошла из-за собачьих фекалий.

«Участники конфликта разошлись, но затем оба написали заявления в полицию», – отмечается в сообщении.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов Кировского района Санкт-Петербурга разбираются в этом конфликте и проводят проверки для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее мы писали о том, что пьяный сантехник в Якутске сбросил снег на 7-летнего ребенка. Отмечается, что у мальчика рассечена кожа головы. Инцидент произошел 12 апреля. Ребенок вышел из дома и пошел по тротуару по улице Богдана Чижика, 20. В этот момент на него упал сброшенный с крыши снег.

Мать ребенка отметила, что удар был такой силы, что кожа головы была рассечена до крови. В медицинском учреждении пострадавшему наложили шов 4 см. В этот день управляющая компания организовала уборку снега с крыши дома. Но рядом с местом проведения работ не было никаких предупреждающих знаков и ограждающей ленты. Ребенок получил травму буквально за несколько минут.