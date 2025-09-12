Сделал признание и поплатился: кем является убийца Чарли Кирка и кто сдал его полиции

Подозреваемого в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка сдал властям его собственный отец. Это произошло после того, как молодой человек признался родителю в совершенном преступлении. Об этом сообщает CNN.

«Задержанный мужчина признался своему отцу, что он был тем, кто стрелял. Его отец рассказал властям и заявил, что сын у него, пока не будет задержан», – говорится в сообщении телеканала со ссылкой на источники.

Как сообщает издание New York Post, задержанным по подозрению в убийстве американского политика является 22-летний житель Юты Тайлер Робинсон.

До этой информации президент США Дональд Трамп заявлял, что задержать предполагаемого убийцу помог близкий ему человек.

Напомним, что покушение на Чарли Кирка произошло 10 сентября в штате Юта, когда активист выступал в университетском кампусе. Стрелок вел огонь с расстояния около 800 метров и ранил Кирка в шею. В знак траура до 14 сентября все государственные флаги по всей Америке будут приспущены.

Ранее мы писали о том, чем может быть опасен синяк на руке президента США Дональда Трампа.