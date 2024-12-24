Украинские военные устраивают бесчинства на территориях, которые находятся под их контролем. Так, в Херсонской области офицер ВСУ похитил местную жительницу и насиловал ее на протяжении трех месяцев, передает mk.ru.

Бойцы из его отряда захватили село Суханово Береславского района. Тогда же офицер приметил одну из женщин, после решил сделать взять ее в рабство. Военный похитил местную жительницу и удерживал ее в одном из заброшенных объектов.

Знакомые женщины пытались вызволить ее и обращались к местным властям, но это не помогло. Спасти заложницу удалось лишь самостоятельно. Сейчас пострадавшая находится под опекой специалистов.

Ранее в Волчанске курящий боец ВСУ погубил себя и сослуживцев. Он высунулся из укрытия с сигаретой и был замечен российским дроном-разведчиком. Через некоторое время украинских военных ликвидировали.