В Волчанске курящий боец ВСУ погубил себя и сослуживцев. Мужчина высунулся из укрытия, чтобы покурить, и был замечен российским дроном-разведчиком.

Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.

Двум бойцам ВС РФ поставили задачу, с которой они безупречно справились. Военнослужащие подобрались к подвалу-блиндажу и закинули сумку с минами. В результате взрыва погибли шестеро бойцов ВСУ – их тела нашли в укрытии.

Ранее сообщалось, что российский хирург извлекал неразорвавшийся заряд из раненого бойца. Мужчина попросил коллег покинуть операционную, увидев в их глазах страх. Врач признался – было страшно, но он решил делать операцию. Говорит, что так воспитали родители.

Медик отметил, что после той операции в больницах появились каски и бронежилеты на такие случаи. Их используют, если на рентгеновских снимках видят опасные предметы.