Считающий бездарностью свою ученицу школьный преподаватель стал ее фанатом на OnlyFans

22-летняя Вера Дийкманс, являющаяся порнозвездой на площадке OnlyFans, рассказала о школьном преподавателе, который стал ее подписчиком. По ее словам, учитель раньше считал ее бездарностью, а теперь поддерживает ее эротический контент в Сети.

Девушка зарабатывает на откровенных фото в Интернете с 2020 года. За несколько лет у нее набралась немаленькая база поклонников, и сейчас она зарабатывает около 340 тысяч евро в месяц. Однажды Вера решила посмотреть список своих подписчиков и заметила среди них своего бывшего школьного преподавателя.

По словам порнозвезды, учитель из средней школы во время учебы постоянно выделял ее и называл неудачницей. Мужчина не раз подчеркивал, что Дийкманс ничего не добьется в жизни. Однако теперь он сам внимательно следит за ее работой и даже поддерживает. Вера призналась, что ее смутил и удивил интерес преподавателя к ее обнаженным фотографиям. Вместо того, чтобы осуждать бывшую ученицу, он отправляет ей деньги. Однажды он перевел ей тысячу евро за эротическую фотографию.

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