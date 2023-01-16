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11:51, 16 января 2023
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Считающий бездарностью свою ученицу школьный преподаватель стал ее фанатом на OnlyFans

Порнозвезда из Нидерландов рассказала, что ее школьный учитель перевел ей тысячу евро за голое фото.

Считающий бездарностью свою ученицу школьный преподаватель стал ее фанатом на OnlyFans

Фото: freepik

22-летняя Вера Дийкманс, являющаяся порнозвездой на площадке OnlyFans, рассказала о школьном преподавателе, который стал ее подписчиком. По ее словам, учитель раньше считал ее бездарностью, а теперь поддерживает ее эротический контент в Сети.

Девушка зарабатывает на откровенных фото в Интернете с 2020 года. За несколько лет у нее набралась немаленькая база поклонников, и сейчас она зарабатывает около 340 тысяч евро в месяц. Однажды Вера решила посмотреть список своих подписчиков и заметила среди них своего бывшего школьного преподавателя.

По словам порнозвезды, учитель из средней школы во время учебы постоянно выделял ее и называл неудачницей. Мужчина не раз подчеркивал, что Дийкманс ничего не добьется в жизни. Однако теперь он сам внимательно следит за ее работой и даже поддерживает. Вера призналась, что ее смутил и удивил интерес преподавателя к ее обнаженным фотографиям. Вместо того, чтобы осуждать бывшую ученицу, он отправляет ей деньги. Однажды он перевел ей тысячу евро за эротическую фотографию.

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