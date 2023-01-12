Шестиклассница сняла порно-ролик с родным братом

Видео откровенно интимного содержания, которое попало в Сеть и послужило причиной расследования, как оказалось, сделано родным братом и сестрой.

12-летний подросток уговорил свою 11-летнюю сестренку «сделать это ради хохмы».

Однако остальные шестиклассники хохму не оценили, и нажаловались родителям.

Московская полиция встала в тупик.

Дети живут без отца, спившаяся мать лишена родительских прав и в доме не появляется. В тесной квартире на попечении бабушки и дедушки четыре разнополых подростка, старшей девочке уже 18. Средств на расширение жилплощади нет.

Единственной рекомендацией пока стало переселение женской половины квартиры в одну, а мужской – в другую комнату.

Кроме того, полиция обязала подключиться к ситуации школьного психолога.