Шестиклассница сняла порно-ролик с родным братом

16:46, 12 января 2023
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Шестиклассница сняла порно-ролик с родным братомМосковская полиция в замешательстве: двенадцатилетние летние брат и сестра сняли порно-ролик
Видео откровенно интимного содержания, которое попало в Сеть и послужило причиной расследования, как оказалось, сделано родным братом и сестрой.
12-летний подросток уговорил свою 11-летнюю сестренку «сделать это ради хохмы».
Однако остальные шестиклассники хохму не оценили, и нажаловались родителям.
Московская полиция встала в тупик.
Дети живут без отца, спившаяся мать лишена родительских прав и в доме не появляется. В тесной квартире на попечении бабушки и дедушки четыре разнополых подростка, старшей девочке уже 18. Средств на расширение жилплощади нет.
Единственной рекомендацией пока стало переселение женской половины квартиры в одну, а мужской – в другую комнату.
Кроме того, полиция обязала подключиться к ситуации школьного психолога.
Источник фото:https://ru.freepik.com/
Источник:https://www.mk.ru/
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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