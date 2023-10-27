«Считаю, что девочка спровоцировала»: мать обвиняемого в изнасиловании ребенка отрицает его виновность

Мать 28-летнего подозреваемого в изнасиловании 11-летней девочки в Подольске заявила, что не верит в то, что он совершил преступление. По ее словам, он не способен на подобное, и она считает, что школьница сама спровоцировала ее сына. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как стало известно, родительница обвиняемого выступила с речью, в которой упомянула, что он раньше сам спас девушку от маньяка, который собирался над ней надругаться. Она не верит, что в голове ее сына могло в один момент что-то перещелкнуть, чтобы он решил испортить жизнь ребенку.

Также женщина сообщила, что, по ее мнению, сама несовершеннолетняя жертва выглядит явно старше своих лет. Она не исключает, что девочка могла сама спровоцировать то, чтобы мужчина на нее напал. Якобы он не осознавал, что имеет дело с совсем маленький школьницей.

Кроме того, мама подозреваемого не упустила тот факт, что у него есть большие проблемы с алкоголем. Как-то в нетрезвом состоянии он даже не смог узнать свою жену.

«Она выглядит старше. Действительно старше. Я считаю, что девочка спровоцировала. Что в его башке пьяной было? Что его повело? Что за маразм был?» - поделилась своими мыслями женщина.

Напомним, что, по данным следствия, 28-летний житель Подольска завел жертву в заброшенную больницу и там совершил преступление. На допросе фигурант уголовного дела признался, что осознает, что загубил жизнь девочке, но не знает, почему решился на подобное.

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