Считался примерным семьянином: некрофила, убившего 17-летнюю девушку, вычислили по розовому телефону

Стало известно о поимке некрофила, который в 2008 году убил и дважды изнасиловал 17-летнюю девушку в Москве. Мужчина столько лет жил в Иркутске и считался примерным семьянином – его разоблачили по розовому телефону, украденному у жертвы.

Подробности сообщает mk.ru.

19-летний гражданин Узбекистана познакомился с девушкой в сквере на бульваре Матроса Железняка. Он работал на реконструкции школы, девушка подошла к нему, попросив мелочь на алкоголь. Известно, что она росла в неблагополучной семье, воспитывалась бабушкой, мать умерла, а отец лишен родительских прав. Иностранец нашел 40 рублей и отдал незнакомке.

Вскоре та вернулась нетрезвой и попросила зажигалку. Строитель стал приставать, а потом задушил москвичку. После этого мужчина изнасиловал жертву, оттащил к гаражам и надругался второй раз. Рубашку и одну женскую туфлю он выбросил в мусорку.

Около лавки, где сидели девушка и преступник, она уронила розовый телефон. Мужчина забрал гаджет и стал пользоваться – на крышке он выцарапал свое имя. Коллегам говорил, что купил аппарат за 800 рублей. После преступления мигрант уехал на родину.

Его задержали в 2025 году. Мужчина жил в Иркутске, был женат, воспитывал двоих детей.

В ходе допроса мужчина признал вину в преступлении 2008 года, но сообщил, что был соучастник, который задушил девушку и изнасиловал. Иностранца заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что 82-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю внучку в ее день рождения.