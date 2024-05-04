Считался одним из самых опытных: капитан прогулочной яхты внезапно умер на причале у парка Горького

Капитан-механик прогулочной яхты умер прямо на судне в Москве. Мужчину ушел из жизни во время стоянки у парка Горького. Врачи, прибывшие на место, не смогли его спасти, передает mk.ru.

Трагичный случай произошел накануне, 3 мая, в пятницу. 64-летний мужчина, один из самых опытных капитанов в частной судоходной компании, внезапно почувствовал себя плохо на борту.

Сначала командир экипажа потерял сознание, а после перестал дышать. На место были вызваны врачи скорой помощи. Однако реанимационные действия не помогли вернуть мужчину к жизни.

Об умершем капитане известно, что в прошлом году его привлекли к административной ответственности. Он использовал на яхте дополнительные удлинители, что запрещено правилами.

Ранее в Подольске мужчина умер, подавившись куском курицы за обедом. Трагичный инцидент произошел на глазах у его жены.