Считала все игрой: сожитель погибшей в Коммунарке девушки жаловался на ее неадекватное поведение

Сожитель погибшей в Коммунарке 26-летней девушки жаловался на неадекватное поведение подруги. За день до смерти, а также за 10 минут до трагедии он вызывал ей скорую.

Подробности происшествия сообщает сайт mk.ru.

13 сентября мужчина первый раз вызвал ей скорую. По словам мужчины, девушка считала все вокруг игрой.

Утром 14 сентября он повторил звонок в скорую и снова сообщил о бредовом состоянии подруги. Примерно через 10 минут после звонка она скончалась.

О погибшей известно, что она закончила факультет социологии РГСУ. Жила с 31-летним мужчиной в доме на улице Потаповская Роща.

Тело москвички нашли около 8 утра. Характер травм указывал на суицид.

Очевидец рассказал, что сначала услышал крик. Он подошел к месту и увидел тело девушки, вызвал скорую. Вскоре появился мужчина – его трясло. Он сел рядом и спросил, вызвал ли тот скорую.

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