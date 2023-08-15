«Ноги ничего не чувствуют»: родные рассказали о состоянии спрыгнувшей из окна от насильника школьницы

Родители школьницы, которая выпала из окна, спасаясь от насильника, рассказали, будет ли она ходить после случившегося. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.

Напомним, что 15-летняя девочка пришла в гости к 34-летнему мужчине, который начал домогаться. Она пыталась убежать и выпала из окна, теперь у нее компрессионный перелом позвоночника. Прохожие нашли ребенка и позвонили в скорую помощь.

Семья пострадавшей говорит, что у них общительная дочь. Скорее всего, они познакомились на улице, когда сидели с друзьями. В один из дней он попросил ему помочь.

«Говорит: помоги мне, будто ты будешь моей внебрачной дочкой, мне надо у жены взять карточку. Она говорит: ну, окей, помогу. Подошла туда. Он ее заманил», – поделились родители.

Оказалось, что во время нападения в квартире кроме девочки и преступника была его мать. Мужчина завел гостью в комнату и стал домогаться.

«Приставал, душил. Сказал, если кому расскажешь, убью, в лесу закопаю, в интернет все. Он снимал все это», – рассказала мать школьницы.

По словам родственников пострадавшей, она голая выпала из окна и стала кричать. Ее нашли прохожие. Бабушка переживает за внучку.

«100% ходить не будет, она упала на ноги, голова цела, работает. Она разговаривает, ушибов нет, а ноги ничего не чувствуют», – поделилась обеспокоенная женщина.

Школьнице будут делать операцию в два этапа. Она находится в сознании и шевелит руками, а вот ног не чувствует. Напомним, что 14 августа мужчину задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали о том, как в Италии женщина отрезала ножом половой орган насильнику во время нападения.