Считала ее живой: женщина четыре месяца ухаживала за трупом сестры

Жительница Ростовской области не смогла смириться с потерей сестры и четыре месяца ухаживала за ее трупом. Женщина искренне верила, что та жива, передает donday.ru.

Умершая женщина перестала выходить из дома в октябре прошлого года. Соседи интересовались у ее сестры, почему та больше не появляется на улице. Она ответила, что родственница сильно заболела и за ней требуется постоянный уход.

В середине января в квартире, где находилась женщина и мумифицированный труп ее сестры, прорвало трубу. Устранить поломку пришел сантехник. Он и увидел, что якобы больная россиянка на самом деле мертва.

Через некоторое время на место прибыли полицейские. Они выяснили, что смерть женщины не носит криминальный характер. Ее сестру пришлось определить в психиатрическую лечебницу.

Ранее труп мужчины нашли в квартире на северо-востоке Москвы. Он пролежал там около восьми лет.