«Считай, что это мужская солидарность»: появилась переписка убийцы девушки с ее бывшим мужем

В Сети появилась переписка предполагаемого убийцы девушки в Янино Ленинградской области с ее бывшим мужем. Подозреваемый в совершении преступления мужчина приходился жертве сожителем, передает 78.ru.

Так, предполагаемый убийца написал экс-супругу жительницы Янино, что та мертва. Также мужчина сообщил, что дом, который якобы хотел бывший муж, теперь будет принадлежать сопернику.

«Ты хотел дом, пользуйся. Считай, что это помощь и мужская солидарность с моей стороны», — написал подозреваемый в совершении преступления.

У погибшей остался четырехлетний сын. В настоящий момент он находится с отцом. Сожитель девушки, подозреваемый в ее убийстве, сейчас находится в реанимации. Его госпитализировали с огнестрельным ранением.

Ранее в Северной столице жильцы многоквартирного дома нашли пропавшего 40-летнего соседа по запаху. По предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством.