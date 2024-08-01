Считает себя исламистом-радикалом: азербайджанец вернулся в РФ после депортации и грозит убить экс-сожительницу

В Ногинске местная жительница пожаловалась в правоохранительные органы на бывшего сожителя. Мужчина вернулся в Россию из Азербайджана, куда был депортирован пять лет назад, и стал угрожать экс-возлюбленной расправой, передает Life.ru.

По словам женщины, иностранец намерен выкрасть их общего сына. При этом когда россиянка сообщила о беременности в 2016 году, то бывший сожитель пришел в ярость и избил ее. Пострадавшая написала на обидчика заявление в полицию, но его лишь депортировали на родину из-за проблем с документами.

Сейчас гражданин Азербайджана вернулся. Он шлет женщине угрозы, из-за чего та боится выходить из дома и водить ребенка в школу. Преследователь называет себя исламистом-радикалом, обещая расправиться с жертвой. Жительница Ногинска вновь обратилась в полицию за помощью, но пока атаки со стороны отца ее ребенка не прекратились.

Ранее россиянка, проживающая в Греции, пожаловалась на бывшего мужа. Она заявила, что мужчина выкрал их общих детей.