Россиянка заявила, что бывший муж вывез детей из Греции в РФ и спрятал у бабушки

Россиянка, три года проживавшая с детьми в Греции, рассказала, что муж после развода забрал детей, вывез в РФ и спрятал у бабушки. По словам матери, это случилось из-за недосмотра пограничников. Подробностями на условиях анонимности женщина поделилась с сайтом «Страсти».

«Тот факт, что он вывез детей из Греции, - это оплошность пограничных служб. Он ехал ночью на машине со своей новой женой, а дети спали, их, скорее всего, не стали проверять и пропустили. Дальше он передал детей своей маме в Турции. Как она смогла их увезти без моей доверенности в деревню в Тольятти, уже никто не может ответить. Бывший муж прислал мне смс, что дети теперь будут жить в России, хотя еще неделю скрывал их в Турции, путая меня и рассказывая, что едет на машине через Грузию и Краснодар», - поделилась женщина.

По слова матери, отец несовершеннолетних хочет оставить их в России и установил запрет на выезд за границу. Хотя дети должны пойти во второй класс в Греции, где проживали с 2021 года.

Почти год родители судятся там по поводу опеки над ними. Решение вынесут со дня на день.

Известно, что мужчина был осужден в Греции. Его приговорили к 11 месяцам заключения за нарушение решений суда, обязательств по выплате алиментов, бытовое насилие, самоуправство. Однако ему удалось сбежать в Россию после подачи апелляции.

Подробности этой истории читайте в нашем материале.