Сценарист оскароносного фильма «Король говорит!» Дэвид Сайдлер умер на рыбалке

Британо-американский сценарист, продюсер Дэвид Сайдлер умер 16 марта в Новой Зеландии. Ему было 86 лет.

Дэвид Сайдлер провел последние дни своей жизни в любимой части света — Новой Зеландии. Сценарист умер во время рыбалки, которая была его главным хобби, сообщает Variety.

Дэвид Сайдлер родился и провел раннее детство в Лондоне. Во время Второй мировой войны его семья переехала в США. Его родственники, оставшиеся в Европе, погибли в Холокосте.

Сайдлер — автор сценария к известной картине «Король говорит!». Фильм получил премии «Оскар» и BAFTA в номинации «Лучший оригинальный сценарий».

Помимо этого, в числе его работ сценарии к сериалам: «Главная больница», «Другой мир» и «Дни нашей жизни», «Танцующие в темноте», «Золотая лихорадка», «Король и я».

Всего на счету сценариста 12 побед и 24 номинации.

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