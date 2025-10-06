Две туристки видели пропавшую в Красноярском крае семью у горы Буратинка

В Красноярском крае продолжаются поиски пропавшей семьи Усольцевых. Супруги отправились в поход вместе с пятилетней дочерью. Как стало известно РЕН ТВ, две туристки рассказали региональным следователям, что видели всех троих у подножия горы Буратинка.

«Достоверно установлено, что на подходе к горе Буратинка их видели женщины-туристки. Они установлены и допрошены», — говорится в сообщении управления СК РФ по Красноярскому краю.

В ведомстве уточнили, что достоверных сведений о местоположении последнего сигнала телефонов пропавшей семьи пока нет.

Тем временем поиски Усольцевых усложняются погодными условиями. Об этом в разговоре с 360.ru рассказал координатор добровольческого отрада «Лиза Алерт» Александр Щукин.

«Отрабатываются различные задачи в природной среде, в гористой местности. Погодные условия довольно тяжелые, нет возможности работать с воздуха», — сказал он.

Мужчина добавил, что в поисково-спасательной операции принимают участие неравнодушные граждане из разных регионов страны. Многие помогают с техническим обеспечением и питанием для волонтеров.

